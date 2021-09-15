العبدالجليل: نعتز بمشروع المستشفى ونسعى إلى مواصلة تقديم الدعم المعنوي للأطفال

«الوطني» يواصل تقديم النموذج الرائد في تحمّل المؤسسات الكبرى لمسؤولياتها المجتمعية



يلتزم بنك الكويت الوطني بأداء مسؤوليته تجاه المجتمع. وفي هذا الإطار وبمناسبة موسم العودة إلى المدارس، قدم البنك المستلزمات الدراسية هذا العام للطلبة من مرتادي مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال، وذلك بالتعاون مع كل من بيت عبدالله لرعاية الأطفال والجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى.



منح البنك الطلبة من مرتادي المستشفى حقيبة مدرسية تحتوي على كل المستلزمات المدرسية المتنوعة والتي تختلف على حسب الفئة العمرية.



وحرصا من البنك على اتباع كل الإجراءات التي تحفظ سلامة الأطفال، فقد تم تعقيم كل الحقائب، وكذلك الأدوات المدرسية بداخلها بالكامل، إضافة إلى الالتزام بكل قواعد التباعد أثناء تسليم الأطفال للحقائب وتعليمات إدارة المستشفى في ذلك الشأن.



وقد لاقت المبادرة إشادة من أسر الأطفال الذين أعربوا عن سعادتهم بمبادرات البنك المتواصلة في جميع المناسبات للترفيه عن الأطفال من نزلاء المستشفى والمترددين عليه.



وبهذه المناسبة، قالت مسؤولة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني، جوان العبدالجليل: «نعتز بمشروع المستشفى ونسعى دائما لمواصلة تقديم المساهمات التي تعزز دوره في تقديم الدعم المعنوي للأطفال إلى جانب الخدمات الصحية المتميزة».



وأضافت العبدالجليل: «نسعد بما تحققه مبادراتنا من نتائج إيجابية ليس فقط على صعيد حياة المرضى وإنما أيضا على ذويهم وعلى فريق العمل في المستشفى على حد سواء».



كما أكدت مواصلة البنك تقديم النموذج الرائد في تحمل المؤسسات الكبرى لمسؤوليتها المجتمعية على أكمل وجه، واستمرار مساهماته الدائمة على كل المستويات للارتقاء بالرعاية الصحية، وذلك من خلال العديد من الأنشطة والمساهمات وفي مقدمتها، مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال.



ويساهم بنك الكويت الوطني في دعم مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير كل وحداته ورعاية جميع أنشطته التي تتجاوز الخدمات العلاجية إلى العديد من الأنشطة التي تساهم في التخفيف عن المرضى وأسرهم.



وفي إطار استراتيجية مستشفى بنك الكويت لتحقيق الرعاية المتكاملة للمرضى تضع إدارة المستشفى رفاهية الطفل والأسرة ركيزة أساسية ضمن برامجه العلاجية وخدماته الصحية، حيث ينظم المستشفى العديد من الأنشطة المختلفة لضمان التواصل المستمر مع المرضى وعائلاتهم، لرفع مستويات الرضا عند المرضى وتشجيعهم على الاختلاط وصرف ذهنهم عن آلام العلاج.