عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع، صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بما يلي:



اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة والتي يعرب فيها عن خالص الشكر على مساعدة الكويت الدائمة للجمهورية اللبنانية، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الجمهورية اللبنانية.

ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء في زيارته إلى نيويورك يوم السبت المقبل لحضور اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة الكويت ممثلا عن صاحب السمو، ويضم الوفد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وكبار المسؤولين في كل من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.

كما اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأميركية لويد جيمس في الأسبوع الماضي.



من جانب آخر، أحاط وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية مؤخرا ولقائه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث سلمه رسالة خطية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح حول المستجدات المتعلقة بالوضع الوبائي في الكويت وآخر الإحصاءات التي تبين التحسن المستمر حتى تاريخه للوضع الصحي في البلاد جراء انخفاض نسبة الإصابات إلى أدنى مستوى لتصل إلى 0.3% وارتفاع نسبة الشفاء لتصل إلى 99.09% بفضل من الله تعالى ونظرا لما تحقق من نسبة التطعيم الكبيرة للمواطنين والمقيمين.



كما ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن المعوقات التي تواجه هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثناء طرح وتنفيذ مشروعاتها وأحيط علما بالتقرير المقدم من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهذا الشأن.



وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تسريع وتيرة العمل وإنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقرر مجلس الوزراء تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يلي: أ ـ موافاة مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخه بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 116 لسنة 2014 مفرغا بالصيغة القانونية المناسبة بما يضمن معالجة كل المثالب القانونية التي تعترض سرعة إنجاز مشروعات الشراكة.



ب ـ التنسيق مع كل الجهات الحكومية ذات الصلة بعملها لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتذليل المعوقات التي تؤخر إنجاز مشاريع الشراكة وتقليص دورتها المستندية على أن تتولى الهيئة موافاة مجلس الوزراء فيما قد يعترضها من معوقات لتحقيق ما سبق والجهات المسؤولة عنها.

ثم تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن التقرير المقدم من الهيئة العامة للبيئة بشأن التزام الكويت ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وأحيط علما بالعرض المرئي المقدم من اللجنة الوطنية لشؤون الأوزون وتغيير المناخ بشأن «الإطار العام لاستراتيجية الكويت خفيضة الكربون 2050 ووثيقة المساهمات الوطنية 2025 - 2035».

وقرر مجلس الوزراء تكليف كل من وزارة الكهرباء والماء ـ وزارة الأشغال العامة ـ الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ـ مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بموافاة الهيئة العامة للبيئة بتقرير حول الإجراءات التي ستتخذها كل من هذه الجهات في كل مشاريعها لخفض الانبعاثات الكربونية وذلك بما يضمن التزام الكويت بالاتفاقيات والالتزامات الدولية بهذا الشأن.



دعوة ولي العهد لزيارة مصر



اطلع مجلس الوزراء على الرسالة التي تلقاها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة المتضمنة الإشادة بالعلاقات الثنائية والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما تضمنت الرسالة دعوة سموه لزيارة بلده الثاني جمهورية مصر العربية.