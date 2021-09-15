افتتح نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، والمعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد اللواء رياض طواري، وقائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد سالم، مشروع التوسعة الجديدة للسوق المركزي لجمعية الحرس الوطني في معسكر الصمود.



وقام النواف بجولة داخل أقسام جمعية الحرس الوطني، مشيدا بما شهدته من تطور وتجهيزات وفق أحدث التصميمات مما يساعد على تلبية احتياجات المتسوقين، مؤكدا أن الحرس الوطني يحرص على توفير جميع سبل الراحة لمنتسبيه في مختلف المجالات.



من جانبه، أكد اللواء رياض طواري أن جمعية الحرس الوطني سوق متكامل فيه جميع الخدمات التسويقية من مواد أساسية واستهلاكية توفرها إدارة الجمعية وفق معايير تضمن جودتها وبأسعار تنافسية.