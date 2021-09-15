قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بزيارة شملت عددا من الأقسام والورش الفنية التابعة لإدارة الخدمات وإدارة الشؤون الفنية بهندسة المنشآت العسكرية بمنطقة صبحان، حيث كان في استقباله لدى وصوله وكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي، ووكيل وزارة الدفاع المساعد لهندسة المنشآت العسكرية بالتكليف عامر محمد النسيم وعدد من قيادات الإدارة.



هذا، وقد استمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي في مستهل زيارته إلى شرح عن طبيعة الدور والواجبات المنوطة بإدارة الخدمات وإدارة الشؤون الفنية، من تنفيذهما لأعمال الإنشاء والبناء والصيانة والمتابعة للمباني والمواقع التابعة لوزارة الدفاع بقطاعيها العسكري والمدني، بالإضافة إلى الأعمال والأنشطة الخاصة بالزراعة والري والنقل والآليات، وغيرها من الخدمات الفنية والإدارية، وذلك بجهود فريق عمل مؤهل من الكوادر البشرية المتخصصة والأطقم الفنية المدربة.



وبعد ذلك، قام الوزير العلي بجولة ميدانية شملت مراقبة البحرية، ومراقبة الصيانة، كما شملت الجولة زيارة إلى مراقبة المطبعة، ومراقبة الطرق، ومراقبة النقليات ومراكز الصيانة والإصلاح التابعة لها.



وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في كلمة له خلال الزيارة أهمية الدور الذي تقوم به إدارة الخدمات وإدارة الشؤون الفنية، والذي يعد الركيزة الأساسية وحجر الزاوية في تعزيز وتطوير مستوى وكفاءة الأعمال بمختلف القطاعات في وزارة الدفاع، كما أشاد بالمستوى المتميز للكوادر الهندسية والفنية العاملة بهندسة المنشآت العسكرية، وقدرتها على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع، وجهودها الدائمة والمتواصلة في تقديم كل أشكال الدعم للقطاعات العاملة في الوزارة، والحرص على توفير الصيانة والمتابعة لمختلف المشاريع.



وفي ختام زيارته، عبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع عن سعادته برؤية أبناء وبنات الوطن من العاملين بهندسة المنشآت العسكرية، المتفانين في خدمة وطنهم، ومساندة إخوانهم من منتسبي الجيش الكويتي، داعيا إياهم إلى مواصلة العمل، ووضع الخطط المستقبلية، وترتيب الأولويات بما يتلاءم والإمكانيات المتاحة، سائلا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة بلدنا الحبيب والعمل لما فيه خيره ونماؤه وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.