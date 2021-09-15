عاطف رمضان

كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة حصلت على موافقة لجنة المناقصات المركزية لطرح المناقصة العامة رقم «هـ ص/ 194» لتنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية لمنطقة قرطبة المرحلة 11.



وأوضحت المصادر ان «الأشغال» أرسلت كتابا إلى لجنة المناقصات وتمت الموافقة عليه خلال الاجتماع رقم 69 الذي عقد في مقر لجنة المناقصات المركزية خلال الأسبوع الماضي.



وأضافت المصادر أن الطرح سيكون من خلال مناقصة عامة على الشركات المحلية المسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة والتي تتوافر فيها جميع الشروط المطلوبة في مستندات المناقصة.