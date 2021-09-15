تودع الكويت عصر اليوم السفير عادل العيار الذي وافته المنية أمس بعد صراع طويل مع المرض.



وبرحيل السفير عادل العيار تفقد الكويت والأوساط الديبلوماسية قامة كبيرة صاحبة مسيرة حافلة بالعطاء حيث شغل السفير الراحل منصب سفير دولة الكويت لدى إسبانيا من عام 2006 حتى عام 2013. كما شغل رحمه الله منصب أول سفير لدولة الكويت غير مقيم لدى إمارة اندورا. وقد تقلد الراحل العديد من الأوسمة والتكريمات، حيث كرمه مجلس السفراء العرب عام 2013، ومنحته الحكومة الإسبانية الوشاح الأكبر للاستحقاق المدني الإسباني لتأديته دورا مهما وفريدا في العلاقات الكويتية ـ الإسبانية.



كما نال الراحل تكريمات أخرى أبرزها منحه لقب «فارس» من قبل المؤسسة العالمية «ثيسار ايخيدو سرانو» التي تعنى بنشر السلام حول العالم، وتم تكريمه أيضا من قبل وزارة الخارجية الاسبانية وعمدة السلك الديبلوماسي في القارات الخمس بمنحه شهادة دبلوم الشرف في فبراير 2012.



وبهذه المناسبة الحزينة تتقدم «الأنباء» إلى أسرة الراحل بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).