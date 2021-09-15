ليلى الشافعي



في اطار جهود ادارة التوعية والارشاد بجمعية صندوق اعانة المرضى داخل المستشفيات، فقد أسفرت الجهود التوعوية والزيارات من الوعاظ والواعظات للمرضى داخل اقسام المستشفيات بهدف رفع معنوياتهم وعيادتهم والسؤال عنهم عن اعتناق ثلاثة من الجاليات للإسلام خلال اسبوعين من الشهر الجاري، فقد اسلم الاول وهو عامل هندي (هندوسي الديانة) في مستشفى مبارك على يد الواعظ نظيم أحمد، فيما اسلمت مريضتان من الجالية الفلبينية في مركز الكويت لمكافحة السرطان على يد واعظات الادارة.



في سياق متصل، أقامت الادارة المسابقة الثقافية في مستشفى البابطين وابن سينا والبحر يوم الاربعاء الماضي باشراف الواعظ طلال عبدالله وقد تخلل المسابقة أسئلة توعوية في الدعاء وسط جو من البهجة والفرح، حيث تم توزيع 15 هدية على المرضى المشاركين في المسابقة، وقد لاقت جهود إدارة التوعية والإرشاد التقدير والإشادة من إدارة المستشفى وأهالي المرضى.