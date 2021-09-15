تماشيا مع رؤية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وسعيها الى حصول جميع كلياتها ومعاهدها على اعتمادات أكاديمية ومهنية لبرامجها، عمل المعهد الصناعي ـ الشويخ على الارتقاء بجودة التدريب وتحسين مخرجاته الطلابية، حيث صرح مدير المعهد بالإنابة م.عبدالعزيز السداح بأن المعهد حصل على الاعتماد المؤسسي من أكاديمية باريس في عام 2018 والاعتماد البرامجي لجميع البرامج التي يقدمها المعهد لحملة الشهادة المتوسطة والبالغ عددها 14 برنامجا تخصصيا، بالإضافة إلى برنامج دبلوم تمديدات الكهربائية الذكية لحملة الشهادة الثانوية، مبينا أن المعهد خطا خطوات مميزة نحو تعزيز كفاءة مخرجاته لتوافق المعايير الفنية الدولية المطلوبة وتواكب أحدث ما يشهده العلم لتلبي حاجات سوق العمل المتغيرة باستمرار وتحقق تطلعات الدولة التنموية لرؤية «كويت جديدة 2035».وأوضح م.السداح أن هناك تعاونا جمع المعهد مع أكاديمية باريس الدولية كونها جهة حكومية تتبع وزارة التعليم الفرنسي والمسؤولة عن اعتماد المعاهد والبرامج الفنية في الجمهورية الفرنسية ودول الاتحاد الأوروبي، وكان ثمرة هذا التعاون حصول المعهد على الاعتماد المؤسسي والبرامجي المهني، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الأكاديمية، منها دورات فنية لتطوير أداء المدربين وشهادات EuroPass لخريجي المعهد حتى يتمكنوا من العمل أو استكمال دراستهم في جميع دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الاعتماد المؤسسي والبرامجي المهني من أكاديمية باريس أتى لتعزيز ثقة المجتمع بكفاءة برامج ومخرجات المعهد ومكملا لحصوله على شهادة الجودة الدولية ISO9001:2015 التي تثبت التزام المعهد بالنظم والإجراءات الإدارية المتبعة بهدف التحسين المستمر في الأداء، كما أشاد بالدور المميز الذي تقدمه إدارة ضبط الجودة والاعتماد الأكاديمي بالهيئة من خلال مساعدتها المستمرة لكليات ومعاهد الهيئة لتحقيق الإنجازات في مجال الجودة والاعتمادات المؤسسية والبرامجية المهنية.