عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري سوف تفتتح وتغلق عددا من الطرق فجر الأربعاء.



وأضافت المصادر أن الطرق التي تعتزم الهيئة افتتاحها وكذلك الطرق التي تعتزم إغلاقها هي التالية:



1 ـ إغلاق مخرج الدائري السادس من طريق السالمي المشار إليه باللون الأحمر.



2 ـ إغلاق مدخل السالمي من طريق الدائري السادس القادم من طريق 80 والمشار إليه باللون الأحمر.



3 ـ إغلاق مدخل السالمي من طريق الدائري السادس القادم من المسيلة والمشار إليه باللون الأحمر.



4 ـ فتح (اللوبات ـ loops) لمرتادي الطرق ضمن مشروع تطوير الطريق الإقليمي الشمالي والمشار إليها باللون الأخضر.



وتهيب الهيئة بمستخدمي الطريق إلى الالتزام بالسرعة المرورية المحددة بالتحويلة حفاظا على سلامة الجميع.