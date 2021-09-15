شددت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس على أهمية الاستثمار في الطاقات الشبابية والكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الحكومية لكونهم القوة الدافعة داخل مفاصل أجهزة الدولة.



وقالت الفارس خلال لقائها الأعضاء الجدد الذين تم اختيارهم في لجنة متابعة توصيات مركز التواصل الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والذين سيمثلون وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الفكر الشبابي يحمل رؤى مختلفة قادرة على التعاطي مع المجتمع وأفراده بشكل أكثر فعالية، وإن توجيهات مجلس الوزراء بأهمية التفاعل مع المجتمع عبر منصات الإعلام الجديد ووسائل الإعلام الاجتماعي تسهم في إبراز واجبات مؤسسات الدولة المختلفة، لذلك جاء الاختيار على أحمد محمد البرجس كرئيس للجنة ومتحدثا رسميا باسم الوزارة الجديدة إلى جانب مشاركة نخبة شبابية في عضوية اللجنة قادرة على ممارسة هذا الدور التفاعلي باسم وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



يذكر أن اللجنة الجديدة التي تم تشكيلها تضمنت أحمد البرجس رئيسا، عبدالله المفرح نائبا، وعضوية كل من: فيصل الناصر، أمينة عبدالرحيم، منيرة الفلاح، طيبة المرشد، مشعل الزيد، لطيفة العبدالهادي، طيبة القبندي، خالد الإبراهيم، آلاء الجري، ومنيرة المفرح.