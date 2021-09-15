تنظم جمعية إحياء التراث الإسلامي ومن خلال الأفرع التابعة لها العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية لتختتم بذلك الموسم الثقافي الصيفي لهذا العام، ومن هذه الأنشطة والفعاليات في مدينة سعد العبدالله ستقام محاضرة تحت عنوان «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم»، والتي سيحاضر فيها فضيلة د.مشعل الظفيري، وذلك مساء الأربعاء في تمام الساعة 8:15 مساء، علما أن البث سيكون عبر حساب الانستغرام للجنة الدعوة والإرشاد بمدينة سعدالله العبدالله [email protected]



كما تنظم جمعية إحياء التراث الإسلامي بمنطقة العمرية درسا أسبوعيا بعنوان «كتاب التوحيد» يحاضر فيه فضيلة الشيخ ابراهيم بانصير، وذلك في تمام الساعة 9 مساء كل يوم ثلاثاء، وسيكون البث عبر انستغرام لجنة الدعوة والإرشاد بمنطقة العمرية D3wa_omarya.



أيضا تقيم جمعية إحياء التراث الإسلامي بمنطقة صباح السالم سلسلة من الدروس العلمية لفضيلة الشيخ محمد النجدي في شرح كتاب النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، والتي سيتناول فيها شرح أسماء الله الحسنى «الشاكر/ الشكور» أسبوعيا كل يوم ثلاثاء بعد صلاة المغرب مباشرة، وذلك عبر حسابات صباح السالم turathsbs.