أكد المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل)، يوسف كاظم، على سلامة الوضع القانوني للتطبيق مبينا انه فكرة وجهود وادارة جهات رسمية وكوادر كويتية.

وقال كاظم في تصريح صحافي اليوم الاربعاء، حول ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توجيه انذار رسمي بوقف تطبيق (سهل) ومنع الحكومة الكويتية من طرحه للمواطنين والمقيمين، إن اللجوء للقضاء حق للجميع وللقضاء الكويتي العادل حق الفصل فيه.

واضاف انه ليس هناك لبس قانوني بشأن خواص (سهل) الفنية والتقنية والبرمجية والخدمية والأمنية كتطبيق للهواتف الذكية يجمع الخدمات الحكومية الالكترونية ويخضع لمصادقات إلكترونية إلزامية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وأشار الى أن الفرق العاملة على التطبيق منذ الفكرة وحتى الإعداد وإلى التنفيذ ووصولا للاطلاق هي جهود جهات حكومية رسمية قدمت خدماتها الإلكترونية للمواطنين مبينا ان هناك كوادر وطنية كويتية شبابية تقوم بإدارة التطبيق.