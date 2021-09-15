أعرب وزیر التحول البیئي الایطالي روبرتو تشینغولاني، عن تطلع بلاده للتعاون مع الكویت لتحقیق نقلة نوعیة في استخدامھا للطاقة النظیفة وفق أحدث التكنولوجیات وبما یتوافق مع رؤیة (الكویت 2035).

وأكد تشینغولاني وفق بیان صادر عن سفارة دولة الكویت الیوم الاربعاء، عقب لقائه السفیر الشیخ عزام الصباح، استعداد حكومتھ

لمشاركة الكویت الحلول والمفاھیم المبتكرة التي تبنتھا مجموعة العشرین (جي 20) تحت الرئاسة الایطالیة في مجال التحول

الایكولوجي المستدام بالاعتماد على التكنولوجیات الذكیة المرتكزة على الطبیعة.

وقال ان ایطالیا استحدثت وزارتها لقیادة عملیة التحول التكنولوجي في مجالات الطاقة والادارة الذكیة للموارد الطبیعیة وصون البیئة

وفق مفھوم عضوي شامل باعتبارھا عصب عملیة التعافي والنمو الاقتصادي المستدام في أوروبا والدول المتقدمة عقب جائحة

كورونا (كوفید - 19 ) وتداعیاتھا القاسیة.

من جھته أشاد سفیر الكویت بالدور الایطالي "الرائد" في قیادة مجموعة العشرین عبر طرح وبلورة نموذج متكامل جسده استحداث

وزارة التحول البیئي لقیادة التناغم في سائر القطاعات الانتاجیة من أجل بناء التعافي على أسس مستدامة وھو ما یتوافق مع رؤیة

(الكویت 2035) .