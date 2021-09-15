عبدالكريم العبدالله

طالب رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة حسين السبيل، تصنيف العاملين في الصفوف الأمامية بوزارة الصحة ضمن "الأعمال الشاقة" باعتبارهم خاضوا حربا مع جائحة صحية اجتاحت العالم بأسره، وانهارت بسببها منظومات صحية نتيجة قلة الايدي العاملة وعزوف الكثير عن العمل خوفاً من الجائحة لتأثيرها عليهم مباشرة او على ذويهم بصورة غير مباشرة.

وذكر في تصريح صحافي، أن تصنيف العاملين في الصفوف الأمامية بمختلف مسمياتهم ضمن "الاعمال الشاقة" يعتبر مكافأة لهؤلاء العاملين الذين ضحوا بالغالي والنفيس خلال العام والنصف الذي اجتاحت فيه جائحة كورونا العالم ، واحتساب العام والنصف عمل خمس سنوات واعتبارها اعمال شاقة لهذه الفئة التي شاركت بالمعركة ليكونوا قدوه للاجيال القادمة في وقت المحن ، حيث وقفوا مع الوطن وقت الشده، ووقت الرخاء يقف الوطن مع ابنائه.

وأوضح أن من شاركوا في الصفوف الامامية يبلغ عددهم ما يقارب 54 الف موظف وموظفة بمختلف التخصصات والفئات الوظيفية وهم يستحقون تكريمهم واعتبار عملهم خلال الجائحة "عمل شاق"، علما أن هذا الامر يترجم الامر السامي لصاحب السمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد، بتكريمهم مادياً ومعنويا.