ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي وفد الكويت المشارك في المؤتمر العلمي

حول استرداد الاموال المنهوبة والذي يعقد يومي ١٥-١٦ سبتمبر ٢٠٢١ في العاصمة العراقية بغداد بناء على قراري مجلس وزراء العدل العرب رقمي ١٢٢٩ و١١٩٦ الصادرين عن الدورتين ٣٦-٣٥ باستضافة من جمهورية العراق وبدعوة من القاضي سالار عبدالستار وزير العدل بجمهورية العراق.

وألقى الوزير كلمة افتتاحية تناولت دور الكويت في المجالين الوطني والدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة، حيث اشار الى الاجراءات الحكومية للاصلاح الشامل والذي وجه به صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ، حفظه الله، في ثوابت النطق السامي امام مجلس الامة في ان نجاح البرنامج الاصلاحي يتطلب وعيا مسؤولا وتعاونا فعالا بين المجلس والحكومة وحزما في تطبيق القانون.

وكذلك ما ارساه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ضمن كلمته في افتتاح دور الانعقاد لمجلس الامة من مفاهيم رئيسية لوضع تصور طموح حول محاربة الفساد من خلال دفع عملية التنمية وتطوير الجهاز الاداري للدولة والانتقال الى الحكومة الرقمية مقترنة بآليات عالية من الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة لتأكيد المصداقية وترسيخ الثقة المتبادلة، وتمت الاشارة ايضا الى اعتماد خطة التنمية الوطنية تطبيقا لرؤية الكويت ٢٠٣٥، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للاعوام ٢٠١٩ /٢٠٢٤، كما اشار الوزير في ختام كلمته الى اهمية دعم قرار المكتب التنفيذي لممجلس وزراء العدل العرب في دورته ٦٧ والمتضمن ضمن بنوده بحث آلية تشكيل فريق عمل له طابع فني وتقني يعمل على متابعة التنفيذ الامثل لاحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وقدم وفد الكويت المشارك ورقة عمل شاملة حول محاور المؤتمر.