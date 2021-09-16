ليلى الشافعي



أعلنت جمعية المنابر القرآنية عن تخريج 20 طالبا وطالبة من الحفاظ المتقنين بالأسانيد المتصلة ضمن مشروعها عالية القراءات خلال عام 2021.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.أحمد الباطني إن جمعية المنابر القرآنية تتشرف بخدمة القرآن الكريم وعلومه عبر مجموعة من المشاريع المتخصصة ومنها مشروع عالية القراءات والذي يهدف إلى تخريج جيل واع بعلوم الكتاب العزيز، وتخريج قراء متقنين للقراءات والأسانيد القرآنية، وبفضل الله ثم بدعم أهل الخير تخرج من المشروع 20 طالبا وطالبة من الحفاظ المتقنين بالأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلال عام 2021.



وأشار الباطني إلى أهمية تعلم تلاوة وحفظ القرآن الكريم بالإجازات والأسانيد المتواترة لأنها وسيلة من وسائل حفظ القرآن الكريم حتى لا يخطئ أحد في تلاوة كتاب الله تعالى مع كثرة وتعدد القراءات.



وختم الباطني بتوجيه الشكر إلى أصحاب الأيادي البيضاء داعمي مشروع عالية القراءات وكل مشاريع جمعية المنابر القرآنية والخيرية، داعيا أهل الخير إلى استمرار الدعم والعطاء عبر التبرع على موقع الجمعية على الإنترنت almanabr.org.