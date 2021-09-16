تحتفل ايكيا بأفضل ما في الحياة داخل المنزل، وذلك من خلال مهرجانها العالمي الأول IKEA Festival، الذي ينطلق اليوم الخميس، وعلى مدار الـ 24 ساعة.

ومهرجان IKEA Festival سيقام في أكثر من 100 منزل في أكثر من 50 سوق عمل في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الكويت، وتحديدا في معرض إيكيا أفنيوز.



لم تكن الحياة داخل المنزل يوما بالأهمية التي هي عليها الآن. لذلك، قررت ايكيا فتح الباب أمام تجربة نمط معيشة أفضل من خلال إقامة مهرجان يستطيع الجميع المشاركة فيه عبر الإنترنت أو/ وداخل معرض ايكيا، وذلك إلى جانب فنانين وموسيقيين، وطهاة، ومصممين، ومبدعين.



في المناسبة، قال محمد جلول، مدير التسويق في ايكيا الكويت: «لا شك أن الكويت، مثل معظم دول العالم، قد مرت بأوقات صعبة خلال الفترة الماضية.

فجائحة كورونا جعلتنا نغير نظرتنا للحياة داخل المنزل، كما جعلتنا نعيد التفكير بالطريقة التي كنا نتواصل من خلالها مع الناس من حولنا وفي جميع أنحاء العالم.

الآن، ونحن ندخل حقبة ما بعد COVID، ترغب ايكيا الكويت في أن تشارككم احتفالها بالعودة إلى الحياة الطبيعية، وذلك من خلال مساعدة عملائها على التواصل مع العالم في حدث فريد من نوعه لم يشهده سوق الكويت من قبل».



مهرجان IKEA Festival مستوحى من رؤية ايكيا الخاصة، وهي «توفير حياة يومية أفضل لكثير من الناس».

والتجربة التي يوفرها المهرجان مجانية ومفتوحة للجميع ليلتقوا بفنانين، ومصممين، ومشغلي الموسيقى المسجلة للجمهور «دي. جي» DJ، وطهاة، والعديد من المواهب الأخرى الذين سيحولون منازلهم إلى مسارح افتراضية، لإتاحة الفرصة أمام الجميع للإطلاع على تجارب جديدة ومميزة.

وأضاف جلول: «نرحب بكل عملائنا، وندعوهم الى الحضور وزيارة معرضنا، ومشاركتنا هذه التجربة الرائعة التي ستتيح لهم التواصل مع كثير من الناس في جميع أنحاء العالم ضمن أجواء احتفالية.

لقد حان الوقت لنعود إلى حياتنا الطبيعية، ونستعيد تفاعلنا البشري الذي افتقدناه بسبب جائحة كورونا وما فرضته علينا وعلى العالم كله من أوقات عصيبة.

اليوم دعونا نحتفل، ونقضي معا أوقاتا ممتعة ونحن بصحة جيدة في منازلنا».



هذا، وسوف توفر ايكيا الكويت لعملائها، ومباشرة من معرضها، فرصة المشاركة في المهرجان العالمي افتراضيا (عبر الإنترنت)، حيث سيكون بإمكانهم الاستمتاع بالعروض الموسيقية، وتجربة المشاركة بمسابقة طبخ، وتجربة إعادة تصميم وتجديد المنزل، بالإضافة إلى الانضمام إلى جولات داخل بيوت المشاهير.

كما سيضم المهرجان زيارات افتراضية - عبر موقع ايكيا الإلكتروني - للغرف المعروضة في معرض ايكيا، وكذلك لمتحف ايكيا، ما سيتيح للعملاء ولزوار المهرجان تجربة فريدة في التعرف على التاريخ المتنوع لهذه العلامة التجارية على مر العقود.