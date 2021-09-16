عقدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اجتماعا تنسيقيا مع جمعية الشفافية الكويتية في إطار تشجيع التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتعزيز التكامل بين جهود القطاع العام والمجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد.



وذكرت «نزاهة» أن الاجتماع تناول مناقشة التقرير الصادر عن الجمعية تحت عنوان «آثار ونية الإبلاغ عن الفساد في الكويت» والتي استهدفت التعرف على العوامل المؤثرة في سلوك الأفراد تجاه الإبلاغ عن الفساد، وتقديم التوصيات للجهات الحكومية في عدة أوجه تصب في التشجيع على الإبلاغ وتعزز آليات مكافحة الفساد، كما تم بحث نتائج الدراسة ومخرجاتها بما يعزز التعاون بين الهيئة والمجتمع المدني ويترجمه الى أرض الواقع بما يخدم تعزير النزاهة.



وشارك في الاجتماع الأمين العام المساعد للوقاية وممثل من قطاع كشف الفساد والتحقيق وعدد من المختصين في قطاع الوقاية، إلى جانب رئيس جمعية الشفافية الكويتية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.