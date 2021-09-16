هناك امتيازات مالية للمتطوعين أثناء وبعد اجتياز الدورة وآخر يوم للتسجيل السبت 18 الجاري

الخرجي: 1712 تقدموا حتى العاشرة من صباح أمس منهم 1134 لضباط الصف و578 أفراداً



عبدالهادي العجمي



أكد مدير التعبئة العامة في هيئة الإدارة والقوى البشرية بالجيش الكويتي العقيد الركن طارق الصبر ان الدافع الوطني يعتبر أهم الدوافع التي جعلت المتقدمين يقبلون على الالتحاق بالقوات المسلحة الكويتية ونيل شرف الخدمة العسكرية.



جاء ذلك خلال تصريح للصحافيين على هامش عملية تسجيل المتطوعين لدورات ضباط الصف والأفراد من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم في الهيئة صباح امس وتوضيح العلاوات والبدلات الخاصة للعسكريين أثناء الدورة وبعد التعيين كعسكري بالجيش، مشيرا إلى ان هناك إقبالا شديدا وغير مسبوق من حملة الشهادة الجامعية والدبلوم على الالتحاق بالجيش نظرا للزيادات والعلاوات التي أقرت للعسكريين مؤخرا والتي تعتبر حافزا مهما في زيادة الأعداد عن الدورات السابقة.



وأضاف الصبر ان مدة الدورة أيضا جعلت الإقبال على الالتحاق أكبر، حيث تبلغ ثلاثة أشهر ونصف الشهر لضباط الصف وثلاثة أشهر للأفراد، داعيا الشباب إلى الالتحاق بالقوات المسلحة الكويتية باعتباره واجبا وطنيا، لافتا إلى ان وجود امتيازات للمتطوعين أثناء الدورة وبعد اجتيازها بحيث يتلقى المتطوع مكافأة مالية خلال الدورة وبعد اجتيازها يصرف لهم راتب بأثر رجعي، لافتا إلى أن آخر يوم للتسجيل السبت 18 الجاري، وفي ظل زيادة أعداد المتطوعين سيتم توزيعهم على جميع معاهد ومدارس الجيش في وقت واحد.



بدوره، قال المقدم سعد الخرجي من مديرية التعبئة العامة في هيئة الإدارة والقوى البشرية ان حملة «كن منهم» تواصل حصد ثمارها للأسبوع الثاني على التوالي، ونحن مستمرون حتى الثامن عشر من سبتمبر في التسجيل والإقبال جيد إذ وصل عدد المتقدمين إلى 1712 شخصا حتى العاشرة من صباح أمس منهم 1134 لضباط الصف و578 فردا.



وأوضح المقدم الخرجي أنه بعد اجتياز الدورة بنجاح يحصل حملة الشهادة الجامعية على رتبة رقيب أول، أما من حملة شهادة الدبلوم فيحصل على رتبة رقيب وعلاوتين وشهادة الثانوية يحصل على رتبة رقيب.



وفيما يتعلق بدورة الأفراد، ذكر أنها لحملة شهادة الحادي عشر ويحصل المتقدم على رتبة وكيل عريف بالإضافة إلى علاوتين وحملة شهادة العاشر يحصلون على رتبة وكيل عريف وعلاوة وحملة شهادة التاسع يحصلون على رتبة وكيل عريف أما ما دون الصف التاسع فيكون جنديا.



من جانبه، ذكر المقدم ثامر العتيبي من مديرية التعبئة العامة ان التسجيل في المرحلة الأولى يكون عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة وبعدها يتم إرسال رسالة نصية لاستقبال المعاملة ثم يجري الفحص الطبي ثم تكون هناك مقابلة نهائية مع الملتحقين وبعدها يتم إلحاقهم بالدورة.