برعاية وحضور مساعد آمر القوة البحرية العميد الركن بحري محمد خلف العيد، احتفلت القوة البحرية بتخريج دورة المتطوعين لضباط الصف رقم 52 والتي عقدت في معهد القوة البحرية خلال الفترة من 30 مايو حتى 15 الجاري.



واستهل حفل التخريج بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم بعدها ألقى مشرف الدورة كلمة رحب فيها بالحضور، مبيناً خلالها المناهج والدروس والتدريبات العملية التي تلقاها منتسبو الدورة خلال فترة تدريبهم والتي شملت دروسا عسكرية نظرية وعملية أساسية.



وفي الختام، قام راعي الحفل بتوزيع الشهادات والجوائز على الخريجين والمتفوقين منهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وأن يترجموا ما تلقوه من علوم ودروس إلى واقع عملي في حياتهم العسكرية لتحقيق أعلى درجات الجاهزية، حضر الحفل عدد من ضباط القوة البحرية.