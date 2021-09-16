ندى أبونصر



أكدت مديرة ادارة الثقافة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عائشة المحمود ان المجلس يقيم الموسم الثقافي للطفل بالتعاون مع نادي «أسباير زون»، ويأتي ذلك من باب مد يد التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني سواء القطاع الخاص أو العام من خلال انشطة تخدم الطفل وتقدم محتوى ثقافيا مهما للاطفال.



جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الموسم الثقافي الأول للطفل في مركز «عبدالعزيز حسين الثقافي»، موضحة ان هذا الموسم يشمل مجموعة من الأنشطة الثقافية الخاصة بالطفل، داعية الجمهور إلى التفاعل وتسجيل اطفالهم في الأنشطة والورش التي تعرض على المواقع الخاصة بالمجلس.



من جهتها، قالت صاحبة نادي «أسباير زون» التثقيفي للطفل طيبة الرويح ان مشاركتنا مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من خلال برنامج «موهبتي ابداعي» والذي سيستمر لمدة ثلاثة أسابيع ويغطي الجوانب الفنية من خلال الحرف والرسم إضافة لتقديم عروض مسرحية مصغرة وقصصا قصيرة لتغذية الخيال الفني لدى الاطفال.



واضافت الرويح ان الافتتاح يتخلله عرض مسرحي لقصة بعنوان «بلا قبعة» للمؤلفة لطيفة بطي تقدمها المعلمة أمينة الحماد بمشاركة اطفال نادي «أسباير زون»، إضافة إلى ورشة عمل فنية للأطفال من عمر 6 إلى 11 عاما.



وأشارت إلى ان البرنامج سيستمر 3 أسابيع ويغطي الجوانب الفنية من خلال الحرف والرسم إضافة لتقديم عروض مسرحية مصغرة وقصصا قصيرة لتغذية الخيال الفني لدى الاطفال.



كما ان الاسبوع الثاني سيكون بعنوان «عظماء من امتي» للعالم د.صالح العجيري ويصاحبه تجربة علوم مرحة، وفي الاسبوع الاخير سيكون عن التراث الكويتي وسيتضمن «حزايا» كويتية لتعزيز الانتماء الوطني لدى الاطفال ويصاحبها ورشة اعادة تدوير.



واكدت الرويح ان النادي يحرص على تنوع الورش الفنية المقدمة للاطفال من خلال الربط بين الادراك الحسي للطفل واستخدام عدة مهارات وادوات مختلفة، ويسعى من خلال الورشة الفنية إلى ايصال مجموعة من الرسائل المهمة والمفيدة للطفل.