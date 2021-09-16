بشرى شعبان



كشف مصدر خاص لـ «الأنباء»، عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بقطاع التنمية الاجتماعية أبوابه مفتوحة لاستقبال أي شكوى من أولياء الأمور بشأن أي مخالفة في دور الحضانة، لاسيما فيما يتعلق في الاشتراطات الصحية.



وبين المصدر أن مصلحة الأطفال والحفاظ على صحتهم أولويات اهتمام الوزارة، مؤكدا أن فرق التفتيش ومتابعة عمل الحضانات تقوم بشكل دوري ومفاجئ بالتفتيش على الحضانات والتأكد من الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بعملها إلى جانب مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية في الدليل المعتمد من وزارة الصحة.

وأشار المصدر إلى أن بإمكان أولياء الأمور تقديم أي شكوى سواء عبر مواقع الوزارة الإلكترونية أو شخصيا في إدارة الرقابة على دور الحضانة، أو لدى مكتب الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية.