برعاية رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل نظم الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة مؤخرا وبالتعاون مع معهد الاستدامة للتدريب الأهلي في الكويت الملتقى العلمي المجاني عبر برنامج زووم، وذلك بمشاركة نحو 300 مهندس ومهندسة من المهتمين والمتخصصين في الطاقة من الكويت والدول العربية، حيث عقد الملتقى بعنوان: «مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الكبيرة في الوطن العربي: التحديات والتطلعات».



وأعرب الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة د.أشرف عبدالعزيز عن اعتزاز المعهد بهذه الشراكة مع مختلف الدول العربية، مضيفا أن جهود الزملاء بالكويت ملحوظة لتنفيذ هذه البرامج العلمية القيمة، لافتا الى جهود عضو لجنة الطاقة المتجددة والأمانة العامة للمعهد م.سالم العجمي، والذي افتتح الملتقى بكلمة مقتضبة تناول فيها أهمية الملتقيات للارتقاء بوعينا وثقافتنا في مجالات التنمية المستدامة وتأثير الطاقات المتجددة بهذا المجال، وأننا لن نألو جهدا في دعم تنظيم مثل هذه الفعاليات التخصصية، متوجها بالشكر لجمعية المهندسين وفتح باب المشاركة عبر «زووم».



وشهد الملتقى حلقتين نقاشيتين تحدث فيهما كل من الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة د.أشرف عبدالعزيز وأمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة م.محمد الطعاني والذي قدم تحليلا لنقاط القوة والضعف في مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة في الوطن العربي، والخبير الرئيسي في الشبكة الأوروبية الخليجية للطاقة النظيفة د.مصطفى التومي، حيث عرض «السياسات والتشريعات في خدمة إنجاح مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية»، وقدمت د.هند فروح عرضا عن «مشروع نظم الخلايا الكهروضوئية في مصر: التحديات وقصص النجاح»، والباحث الأكاديمي والمستشار في مجال الطاقة المتجددة د.عبدالرحمن بابريك تحدث حول «تحديات وحلول الطاقة المتجددة في الدول العربية».