التقى المستشار بالديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود في مكتبه بقصر بيان رئيس قسم الاعلام بجامعة الكويت د.مناور الراجحي، حيث اهداه نسخة كتابه الجديد والذي بعنوان «الأخبار الصحفية مصادر استقصائها وطرق كتابتها»، ويعد اول كتاب من قسم الإعلام في جامعة الكويت، معتمد من قبل مجلس النشر العلمي.



هذا، وأكد الشيخ فيصل الحمود الجهود المتميزة التي قام بها رئيس قسم الاعلام بجامعة الكويت د.مناور الراجحي في كتابه الذي يعد اول كتاب من قسم الإعلام في جامعة الكويت، معتمدا من قبل مجلس النشر العلمي، مؤكدا على ان هذا الاصدار هو بمنزلة معلومات عن مصادر الاخبار وطرق كتابتها خاصة في ظل انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، متمنيا له دوام التوفيق والسداد في اصداراته القادمة.



واكد ان د.الراجحي قد عاصرته منذ ان كنت سفيرا في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يتمتع بعلاقات كبيرة وكثيرة ووطيدة مع الأكاديميين والإعلاميين هناك.



من جهته، أعرب رئيس قسم الاعلام بجامعة الكويت د.مناور الراجحي عن شكره وتقديره المستشار بالديوان الاميري الشيخ فيصل الحمود على حسن الاستقبال والحفاوة والترحيب، مثنيا على الدور الإيجابي الذي يقوم به من خلال الدعم والتشجيع.