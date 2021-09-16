د.عيسى الظفيري: تعزيز الشراكة المجتمعية بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية لحفظ كتاب الله تعالى



ليلى الشافعي



صرح رئيس وقفية منابر النور لحفظ القرآن الكريم وفهمه د.عيسى الظفيري بأن الوقفية وبالتعاون مع جمعية الصفا الخيرية قد اختتمت دورتها الثانية للحلقات القرآنية لهذا العام، والتي شارك فيها العديد من أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا بمختلف فئاتهم العمرية، وقد أقيمت هذه الحلقات عن طريق الـ «أونلاين»، الذي يسر للكثيرين ممن يريدون حفظ كتاب الله تعالى المشاركة في هذه الحلقات، وهذا ما تسعى إليه وقفية منابر النور لحفظ القرآن الكريم وفهمه، إذ تهدف إلى تخريج جيل حافظ للقرآن الكريم، وتعتمد في سبل تحقيق ذلك جميع الوسائل المتاحة، متجاوزة بفضل الله تعالى ما تمر به بلادنا الحبيبة وجميع العالم من الوباء، الذي نسأل الله تعالى أن يزيله عاجلا غير آجل.



وذكر د.الظفيري أن الوقفية تسعى أيضا لتعزيز الشراكة المجتمعية، من خلال تعاونها مع الجهات الرسمية والأهلية لتحقيق ما تصبو إليه في مجال حفظ كتاب الله تعالى وفهمه، مشيدا بالشراكة مع جمعية الصفا الخيرية، حيث كان لهذا التعاون أثر بالغ في حفظ طلبة وطالبات الوقفية لكتاب الله تعالى بجميع المستويات في الحلقات القرآنية، وتقدم بالشكر والعرفان لمجلس إدارة «الصفا الخيرية» على تعاونهم مع الوقفية، سائلا الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء.



وختم تصريحه بأن الوقفية على استعداد تام لتقبل أي طالب وطالبة وبأي مرحلة عمرية من سن السابعة فما فوق لحفظ كتاب الله تعالى في حلقاتها، داعيا من يريد المشاركة بزيارة مواقع التواصل الخاصة بالوقفية.