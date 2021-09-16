ثامر السليم



وسط أجواء من البهجة والسرور، المختلط بأريج ورثة الأنبياء، أهل العلم والعلماء، وبالتعاون مع جمعية «الراسخون في العلم» الخيرية، وبدعم من الأمانة العامة للأوقاف، أقامت أكاديمية الشريعة المنبثقة عن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ـ جامعة الكويت، حفلها الافتتاحي لبرنامج طلائع العلماء، بحضور عميد كلية الشريعة فضيلة د.ياسر النشمي، وذلك يوم أمس في الثامنة مساء على مسرح الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بمنطقة جنوب السرة.



هذا، وينطلق «برنامج طلائع العلماء» ناشرا خيوط أنواره الأكاديمية، ومسلطا الضوء على علوم الشريعة الإسلامية ببرامجه وأنشطته الممتعة المتنوعة لإعداد كوادر علمية من صفوة طلاب العلم الشرعي العالمين بالقرآن والسنة وعلومهما، وإكسابهم ملكة فقهية تفسيرية تحليلية للأحكام والفتاوى.



وأكدت الأكاديمية أن «برنامج طلائع العلماء» غايته تخريج نخبة مميزة برسالة واضحة ودور بارز في نشر العلم الشرعي برؤية فريدة تعليمية شرعية عصرية لإنتاج علماء متقنين مؤصلين علميا مدركين واقعيا ومؤثرين مجتمعيا.



ويؤكد «برنامج طلائع العلماء» على أن الدراسة تتم بحفظ المتون مدعومة بالكتب والشروح والتمارين والورش التدريبية المتطورة لتنمية المهارات التطبيقية، والتسجيلات الصوتية، مع ترتيب المتون منهجيا وفق طريقة الأئمة من سلف الأمة، من خلال كوكبة من العلماء المتميزين، وبأحدث طرق التدريس، مع توافر إجازات واعتمادات أكاديمية ومسابقات وجوائز تشجيعية.