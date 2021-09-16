مريم بندق

يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائيا برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم بمستشفى الفروانية الجديد الذي أقيم في منطقة صباح الناصر. وتسبق الاجتماع جولة تفقدية لمدة ساعة على مبنى وأقسام وعيادات المبنى الجديد الذي أقيم كتوسعة لمستشفى الفروانية الحالي، ويوفر

1560 وظيفة للعمالة الوطنية.

ويعد مشروع مستشفى الفروانية الجديد أحد المشروعات الاستراتيجية التنموية المهمة وركيزة أساسية لتطوير الخدمات الصحية، ورفع مستوى جودة الرعاية الصحية المتطورة.

ويتضمن مشروع مستشفى الفروانية الجديد 4 مبان منها المبنى الرئيسي للمستشفى المكون من 7 أدوار عليا يحتوي على 955 سريرا، ومبنى طب الأسنان بطاقة استيعابية 165 عيادة أسنان، ومبنى للخدمات ومبنى لمواقف السيارات يتسع ل 1400 سيارة، وجسر مكيف يربط مبنى المستشفى الجديد بمستشفى الفروانية الحالي ومهبط للطائرات.

وتأتي الاجتماعات الاستثنائية الميدانية لمجلس الوزراء والتي تعقد في مواقع المشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة حرصاً على تنفيذ ما ورد من أهداف ومرتكزات في خطة ورؤية التنمية 2035 " كويت جديدة" والتي تستند على تأسيس بنية تحتية لنظام صحي يقدم الخدمات الصحية المثالية بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة ادائها وفق أفضل المعايير العالمية، باستخدام أدوات منها زيادة السعة السعة السريرية للمستشفيات الحالية ، وإقامة مستشفيات جديدة.

وقد حرص وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح على تفقد مشروع مستشفى الفروانية الجديد في الفترة الأخيرة مرتين، وذلك في إطار متابعته لمشاريع الوزارة التنموية التي يجري تنفيذها حرصا على زيادة نسب الإنجاز فيها وتمت المرة الأولى في 15 الجاري ، وسبق للوزير زيارة مشروع المستشفى الجديد في 26 أغسطس الماضي.