الكندري: القانون يشمل ضمانات كبيرة لحقوق المرضى ومزاولي المهنة للحد من الأخطاء الطبية



عبدالكريم العبدالله

أكد رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.أحمد ثويني العنزي، على أهمية المشاركة في اليوم العالمي لسلامة المرضى لتعزيز الفهم لمنظور سلامة المرضى وزيادة إشراك الجمهور في الرعاية الصحية المأمونة، من أجل تعزيز سلامة المرضى والحدّ من الأضرار التي قد تلحق بهم.

جاء هذا في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يحتفل به عالمياً يوم 17 سبتمبر من كل عام، والذي سيكون هذه السنة تحت عنوان "الرعاية الآمنة للأم والوليد"،

وبين العنزي بأن الجمعية الطبية الكويتية سعت جاهدة وعلى مدار اكثر من سنتين على تغيير القانون القديم الذي صدر عام 1981 وإقرار قانون جديد رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، مؤكدا أهمية وجود قانون عصري لمزاولة مهنة الطب يساعد في تطوير الخدمات الطبية ويحافظ على حقوق المرضى.

بدوره، قال الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية د.سالم الكندري، بأن صياغة مثل هذا القانون يعد انجاز غير مسبوق، حيث شارك في صياغته جهات متعددة ومنها من يمثل المرضى.

وأشار الكندري إلى أن القانون يشمل ضمانات كبيرة لحقوق المرضى ومزاولي المهنة للحد من الأخطاء الطبية، كما يضمن حق التأمين الطبي على مزاولي المهنة بحيث لو حدث أمر يستحق فيه المريض تعويض مادي يكون الممول موجوداً ويحمي الجهتين الطبيب والمريض.