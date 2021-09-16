إغلاق مخرج المطار الفرعي والمتجهون إلى المطار عليهم استخدام طريق 50 الرئيسي

عاطف رمضان

علمت "الأنباء" أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، سوف تقوم بتحويل السير للقادم من الدائري السادس باتجاه طريق 50 مع افتتاح الطريق الفرعي L27 المستحدث لمشروع الطريق الدائري 6.5 باتجاه منطقة صبحان وذلك فجر الجمعة ١٧ سبتمبر الجاري لاستكمال اعمال الطريق 6.5 السريع.

واضافت المصادر انه سوف يتم اغلاق مخرج المطار الفرعي ، مشيرة الى ان على مرتادى الطريق المتجهون الى مطار الكويت الدولي استخدام طريق 50 الرئيسي للوصول الى المطار .