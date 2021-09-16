أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد العلي، بالروح المعنوية العالية والاستعداد والجاهزية القتالية التي يتمتع بها رجال قواتنا المسلحة مقدرا لهم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم والتضحيات التي يقدمونها في سبيل حفظ أمن الوطن واستقراره والدفاع عنه.

جاء ذلك وفق بيان صحافي لوزارة الدفاع اليوم الخميس في إطار الزيارة التفقدية التي قام بها الشيخ حمد العلي، لمدفعية القوة البرية حيث استمع في مستهلها لشرح قدمه آمر المدفعية العقيد الركن بشير النهام أوضح فيه طبيعة المهام والواجبات المناطة بالمدفعية ونوعية التدريبات والتمارين التي تقوم بتنفيذها إضافة إلى دورها في المشاركة ضمن قوات التحالف في عملية (إعادة الأمل) بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وعبر وزير الدفاع عن سعادته بما شاهده من مستوى متميز ومهارة عالية لمنتسبي مدفعية القوة البرية نتيجة عملهم المخلص وجهدهم الكبير وتدريبهم المستمر الذي مكنهم من أداء واجباتهم والقيام بمسؤولياتهم بكل كفاءة واقتدار.

وقال إن "مشاركة مدفعية القوة البرية ضمن القوات الكويتية في عملية (إعادة الأمل) بالمملكة العربية السعودية تأتي ترجمة لعمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وترسيخا لمفهوم العمل الجماعي المشترك وتأكيدا على أن أمن واستقرار المملكة كان ولا يزال جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار دولة الكويت".

كما نقل خلال زيارته تحيات وتقدير حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم لمنتسبي القوة البرية على عطائهم وإخلاصهم وتفانيهم في خدمة وطنهم وحمايته والذود عن ترابه.

ورافق وزير الدفاع في زيارته كل من رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد الناصر، وعدد من كبار قادة الجيش.