عبدالعزيز الفضلي

ترأس وزير التربية د.علي المضف، اجتماعاً بشأن استعدادات العودة للمدارس للعام الدراسي 2021/ 2022 حيث تم عرض تقارير جهوزية المدارس ونسب الانجاز فيها من قبل مدراء المناطق التعليمية الذين قدّموا شرحا مفصلا عن ما تم انجازه من تجهيزات واستعدادات للعام الدراسي الجديد .

‏وأكد الدكتور علي المضف على مراعاة تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب اتباعها لضمان سير العملية التعليمية خلال استقبال الطلبة والطالبات.

‏وناقش الاجتماع الصعوبات التي واجهت المدارس بمختلف المناطق التعليمية أثناء التجهيزات والعمل على ايجاد الحول السريعة والمناسبة لها.

‏حضر الاجتماع كل من وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب، والوكلاء المساعدين في الوزارة، ومديري عموم المناطق التعليمية.