عبدالعزيز الفضلي
ترأس وزير التربية د.علي المضف، اجتماعاً بشأن استعدادات العودة للمدارس للعام الدراسي 2021/ 2022 حيث تم عرض تقارير جهوزية المدارس ونسب الانجاز فيها من قبل مدراء المناطق التعليمية الذين قدّموا شرحا مفصلا عن ما تم انجازه من تجهيزات واستعدادات للعام الدراسي الجديد .
وأكد الدكتور علي المضف على مراعاة تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب اتباعها لضمان سير العملية التعليمية خلال استقبال الطلبة والطالبات.
وناقش الاجتماع الصعوبات التي واجهت المدارس بمختلف المناطق التعليمية أثناء التجهيزات والعمل على ايجاد الحول السريعة والمناسبة لها.
حضر الاجتماع كل من وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب، والوكلاء المساعدين في الوزارة، ومديري عموم المناطق التعليمية.