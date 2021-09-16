مريم بندق



قال سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد: عندما نتواجد في أي مستشفي أو صرح طبي يجب علينا تأكيد و تجديد كلمات الشكر والتقدير والثناء لجميع الفرق والكوادر الطبية التي واجهت بكل قوة و تضحية فيروس كورونا الذي أربك العالم، ورغم ذلك وجدنا ولله الحمد أن منظومتنا الصحية متماسكة وواصلت تقديم الخدمات المطلوبة منها لمواجهة الوباء.



وأضاف ان تكريم ومكافأة منظومتنا الصحية لن يكون بتقديم المكافآت المالية فقط بل يجب أن يتم التوثيق للتاريخ وهذه مسؤولية وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.