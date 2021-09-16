في إطار دورها الإغاثي والإنساني المتواصل، وضمن جهودها المخصصة للمتضررين من الأزمات والكوارث، قدمت جمعية الرحمة العالمية مجموعة من المساعدات الطبية والعلاجية والمعيشية للمتضررين من انفجار خزان للوقود في بلدة التليل بمنطقة عكار شمال لبنان.

وقال رئيس القطاع العربي بالإنابة في جمعية الرحمة العالمية د.تركي الحميدي: إن الجمعية سيرت حملة طبية شاملة لعلاج المصابين في الحادث، وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة يواجهها لبنان، موضحا أن ما يقرب من 350 متضررا غالبيتهم من النساء والأطفال قد استفادوا من تلك المساعدات عن طريق إجراء الفحوصات الطبية الضرورية، والحصول على الأدوية اللازمة.

وأضاف الحميدي، أن الرحمة العالمية وفي إطار تلبيتها للنداء الإنساني للعوائل المتضررة، قامت بتقديم السلال الغذائية لأكثر من 200 أسرة متضررة في عكار، تشتمل السلة الواحدة على الأرز والسكر والبطاطا والزيت والطحين، إلى جانب بعض الضروريات المعيشية، كالفرش والبطانيات وذلك لإعانة تلك الأسر على المشقات الحياتية والاقتصادية الخانقة التي يعانون منها.

واختتم رئيس القطاع العربي تصريحه بتوجيه الشكر للسفارة الكويتية في لبنان على ما تقدمه من جهود وتسهيلات متميزة، دعما لإيصال العطاء الكويتي إلى مختلف المناطق المتضررة، مثمنا دور المحسنين الكرام من أهل الكويت في تقديم يد العون والمساعدة لإخوانهم المتضررين في شتى البقاع والأصقاع.