أشادت رئيسة مجلس الشيوخ الايطالي اليزابيتا كازيللاتي، بالعلاقات المتميزة مع الكويت، مؤكدة الحرص على تعزيز علاقات التعاون البرلماني ودورها في تعميق الشراكة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيسة كازيللاتي لسفير دولة الكويت بروما الشيخ عزام الصباح، اليوم بمقر مجلس الشيوخ بحسب بيان سفارة الكويت لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس.

وقال البيان ان رئيسة مجلس نوهت بالتوافق والانسجام بين سياسة ايطاليا ودولة الكويت ومواقفهما ازاء القضايا والتحديات المشتركة على أساس قيم الحوار والتعددية والتعاون مؤكدة مساندة بلادها الدئم لدور الكويت الهام في ترسيخ الاستقرار والسلم.

وفيما عبرت كازيللاتي عن تقديرها للتجربة الديمقراطية والبرلمانية الكويتية وأبدت تطلعها لزيارة مجلس الأمة الكويتي وترحيبها بزيارة رئيس المجلس مرزوق علي الغانم لايطاليا.

ومن ناحيته نوه السفير الشيخ عزام الصباح على دور البرلمان بمجلسيه الهام والمحوري في الحياة السياسية في ايطاليا مذكرا بموقف البرلمان الايطالي الحاسم والثابت في مساندة الكويت واستقلالها وحرية شعبها في مواجهة الغزو الغاشم.

وقال السفير الصباح ان حرص البرلمان الايطالي على تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية مع مجلس الأمة يعكس ما يحظى به من تقدير على الصعيد الدولي.