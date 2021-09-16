العون: المشروع يستفيد منه أكثر من 15 ألف طالب وطالبة بتكلفته 250 ألف دينار

ليلى الشافعي

تستعد جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية لافتتاح معرضها السنوي للأسر المتعففة وأبنائهم الطلبة لتوفير حقيبة الطالب والزي المدرسي ورسوم الدراسة داخل الكويت.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام الجمعية د. نبيل العون إن المعرض سيتم افتتاحه إن شاء الله في 20 سبتمبر الجاري في صالة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالجهراء، كأحد المشروعات الموسمية التي تنفذها الجمعية محليا.

وأضاف العون إن المشروع سيستفيد منه نحو 15 ألف طالب وطالبة، ومتوقع أن تصل تكلفته إلى نحو 250 ألف دينار.

وأشار إلى ان المعرض يوفر الحقيبة الطالب المدرسية الشاملة بكل مستلزماتها من الدفاتر والأقلام والأدوات الهندسية والقرطاسية المختلفة، كما يوفر الملابس المدرسية المختلفة بما يتوافق مع الزي المدرسي الخاص بمدارس الكويت لمختلف المراحل الدراسية ويشمل كل الأعمار من الجنسين.

وتابع العون إن المعرض يوفر أيضا خدمة سداد المصروفات الدراسية المستحقة على الطلاب من أبناء الأسر المتعففة لصالح المدارس الكويتية، وذلك انطلاقا من حرص جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية على القيام بدورها الخيري الذي تأسست من أجله لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوطين العمل الخيري.

وأكد أن الجمعية تنفذ مشاريعها المختلفة لتحقيق مسؤوليتها الاجتماعية تجاه وطننا الحبيب، وتنفيذا لأهداف برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في إطار سعي الجمعية لأن تكون ضمن أفضل 5 منظمات في العالم، خاصة بعد انضمامها الشهر الماضي لعضوية سوق الأمم المتحدة UNGM وتحالف مكتب الأمم للتعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي UNOSSC.

ودعا العون المتبرعين الكرام إلى دعم مشروع معرض الأسر المتعففة لتوفير احتياجات الطلاب المختلفة، موضحا أن تكلفة الحقيبة الواحدة الشاملة تبلغ 15 دينارا وتكلفة الزي المدرسي تبلغ 20 دينارا، أما السهم الواحد لسداد الرسوم الدراسية فيبلغ 50 دينارا، من خلال رابط التبرع المباشر عبر الموقع الإلكتروني للجمعية أو عبر الرابط المباشر bit.ly/3npjX5w أو بزيارة مقر الجمعية في منطقة العديلية والتبرع عبر أجهزة الكي نت، أو التواصل عبر الخط الساخن 1858555.

وختاما، أعرب عن شكره لكل متبرعي الجمعية الكرام لمساعدتها في القيام بواجبها المجتمعي ومشاريعها الخيرية المختلفة، داعيا العلي القدير أن يجعل تبرعاتهم في ميزان حسناتهم.