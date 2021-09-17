







أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بالروح المعنوية العالية والاستعداد والجاهزية القتالية التي يتمتع بها رجال قواتنا المسلحة، مقدرا لهم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم والتضحيات التي يقدمونها، في سبيل حفظ أمن الوطن واستقراره والدفاع عنه.



جاء ذلك في إطار الزيارة التفقدية التي قام بها لمدفعية القوة البرية، حيث استمع في مستهلها إلى شرح قدمه آمر المدفعية العقيد الركن بشير حمد النهام، أوضح فيه طبيعة المهام والواجبات المناطة بالمدفعية ونوعية التدريبات والتمارين التي تقوم بتنفيذها، بالإضافة إلى دورها في المشاركة ضمن قوات التحالف في عملية «إعادة الأمل» بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.



هذا، وعبر الشيخ حمد جابر العلي عن سعادته بما شاهده من مستوى متميز ومهارة عالية، لمنتسبي مدفعية القوة البرية، نتيجة عملهم المخلص وجهدهم الكبير وتدريبهم المستمر والذي مكنهم من أداء واجباتهم والقيام بمسؤولياتهم بكل كفاءة واقتدار، مضيفا ان مشاركة مدفعية القوة البرية ضمن القوات الكويتية في عملية «إعادة الأمل» بالمملكة العربية السعودية، تأتي ترجمة لعمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وترسيخا لمفهوم العمل الجماعي المشترك، وتأكيدا على أن أمن واستقرار المملكة كان ولايزال جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار الكويت.



كما نقل خلال زيارته تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم لمنتسبي القوة البرية، على عطائهم وإخلاصهم وتفانيهم في خدمة وطنهم وحمايته والذود عن ترابه.



رافقه في زيارته كل من رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح، ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد الناصر، وعدد من كبار قادة الجيش.