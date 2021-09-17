بشرى شعبان



أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب قراراً إدارياً بتشكيل فريق عمل لمتابعة العقود المتعثرة برئاسة مراقب الحاسب الآلي وعضوية كل من فوزية المساعيد - نائبا للرئيس، ومنى الشرهان، وليد عبدالهادي، ونورة الرشيدي، وسلوى الملعبي، ولطيفة الفرحان، وعذاري عاشور، وحصة فهد، ودلال الرشيدي، وبتول القلاف.



وحدد القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، عمل الفريق في تقييم أداء المقاولين فنياً، والتعرف على كل جوانب القصور في المشاريع ميدانيا، والتواجد في موقع العمل أثناء التركيب، ومعالجة الملاحظات الفنية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، على أن يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة ثلاثة أشهر وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.