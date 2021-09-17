عاطف رمضان



قالت مدير مشروع مطار الكويت الجديد في وزارة الأشغال العامة م.مي المسعد في تصريح لـ«الأنباء» إن نسبة إنجاز المشروع بلغت 54% تقريبا، مشيرة الى أن وزارة الأشغال العامة من قامت بتنفيذه.



وأضافت المسعد أن مشروع المطار هو واحد من أهم مشاريع خطة التنمية التي تحقق رؤية الكويت 2035 والتي ستعمل على تحقيق قفزة اقتصادية للكويت، موضحة أن مبنى الركاب سوف يستوعب طاقة تصل الى 25 مليون مسافر سنويا، وسيتيح المجال للعديد من الوظائف حيث يتوقع أن يوفر من 15 الى 20 ألف وظيفية وذلك مجرد الانتهاء من المشروع وبداية تشغيله، بالإضافة الى المساحات التجارية التي سيتم استغلالها لأقصى درجة داخل المطار لتتيح للمسافرين والترانزيت كسر روتين السفر من خلال التجول داخل هذه المناطق وسيكون لها مردود اقتصادي للبلاد.



ووصفت المسعد زيارة سمو رئيس الوزراء الى مقر المشروع مؤخرا أنها تعكس اهتمام القيادة العليا للدولة والحكومة بهذا المشروع الحيوي.



وقالت: هذه الزيارة أعطتنا دافعا أقوى وجعلتنا نستشعر بالمسؤولية بشكل مضاعف للعمل على قدم وساق لإنجاز هذا المشروع.



ولفتت الى أن المطار سيكون مجهزا بأحدث التكنولوجيا في كل الأمور المتعلقة بالمطار سواء استلام الحقائب او أجهزة الاتصالات او تكنولوجيا المعلومات والأجهزة الخاصة بتفتيش الركاب أو الأمتعة وغيرها.

واشارت الى انه تم الانتهاء من البناء وحاليا يتم العمل على استكمال الأعمال الخاصة بالواجهات الزجاجية والأرضيات داخل المبنى والأعمال الخاصة بتجهيز سيور الحقائب ونظم المعلومات والاتصالات والأعمال الخاصة بأجهزة تفتيش الركاب والأمتعة وانه سوف يكون هناك تكثيف للأعمال لإنجازها مع نهاية المشروع.



وقالت إن المشروع مميز وهو على شكل مثلث يتكون من 3 واجهات، كل واجهة «كيلو و200 متر»، وفي داخل المبنى منطقة المنتصف وهي انتهت تقريبا بشكل كامل، وسيتم العمل على توفير سبل الراحة للمسافرين.



وزادت قائلة: حاليا عدد العمالة لدينا تعدى 8 آلاف عامل ونشكر وزارة الصحة التي سمحت بتطعيم هذه العمالة الخاصة بالمقاول داخل موقع المشروع، خاصة أن الموقع مجهز ويحوي أماكن خاصة للتطعيم.



وأشارت المسعد الى أن مشاريع مطار الكويت الدولي تتكون من 3 حزم رئيسية، الحزمة الأولى تخص مبنى T2 وتضم المبنى وجسورا ثابتة مرتبطة بالمبنى وتحوي فندقا لرحلات الترانزيت وقاعات VIP أو للدرجة الأولى.