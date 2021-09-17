سموه ترأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء وأكد خلال جولة تفقّد فيها المشروع أن الكويت على بعد خطوات من العودة للحياة الطبيعية

رئيس الوزراء يكلف وزيري الصحة والإعلام بتوثيق تضحيات الكوادر الطبية في مواجهة الجائحة

باسل الصباح: نسبة التطعيم في البلاد وصلت إلى 79% جرعة واحدة..و 71% لمن أتمّ الجرعتين

تكليفات مجلس الوزراء

تكليف وزيري الصحة والإعلام بإعداد برنامج وثائقي يوثّق دور الجيش الأبيض في مواجهة كورونا وتضحيات الشهداء والضحايا ووضع أسمائهم بمكان بارز في مستشفى جابر

تكليف «الصحة» بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتذليل كل المعوقات التي تواجه المشاريع الصحية

تكليف «السكنية» بسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والرقابية لتذليل المعوقات أمام مشاريع مدينة المطلاع ومدينة جنوب سعد العبدالله ومدينة جنوب صباح الأحمد السكنية

تكليف بلدية الكويت بالتنسـيق مع «الزراعة» و«البيئة» و«الطرق» باستكمال أعمال تجميل مدينة الكويـت وإبراز معالمها الحضارية

تكليف «الزراعة» بدراسة مبادرات التشجير بمختلف مناطق الكويت بهدف دعم التوسع في المساحات الخضراء وإضفاء الجوانب الجمالية للبلاد

تكليف «الزراعة» بالتنسيق مع «البيئة» بإعداد التصورات المناسبة حول سبل تشجير الجزر البحرية بالكويت

مريم بندق



أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ان مشروع مبنى مستشفى الفروانية الجديد سيتم تسلمه مبدئيا أكتوبر المقبل وسيدخل الخدمة في بداية 2022 ليقدم رعاية طبية لمحافظة الفروانية التي يبلغ عدد سكانها 1.180 مليون شخص، وأن سعته السريرية تبلغ أكثر من 950 سريرا ويحتوي على 31 غرفة عمليات و156 عيادة أسنان تخصصية.

وقد علمت «الأنباء» ان المستشفى يوفر 1560 وظيفة للمواطنين.

وطمأن الخالد الجميع بأن الكويت على بعد خطوات من العودة الى الحياة الطبيعية.

وطالب سموه بإعداد برنامج توثيقي يسجل عمل وتضحيات منظومتنا الصحية وكوادرنا الطبية والمساندة والفنية والإدارية ووضع أسماء شهدائنا في هذه الأزمة الصحية والكادر الطبي في مستشفى جابر الأحمد حتى يخلد فعلهم في التاريخ.

هذا، واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثائي الميداني الذي عقد في مستشفى الفروانية الجديد مشروع مرسوم بتعيين أعضاء لمجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ووجه المجلس بتذليل أي عقبات تواجه مشاريع مدينة المطلاع وجنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد السكنية، كما وجه «الزراعة» بالتنسيق مع «البيئة» بإعداد التصورات المناسبة حول سبل تشجير الجزر البحرية

التفاصيل



اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الميداني أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد مشروع مرسوم بتعيين الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح – وكيلا لوزارة الداخلية بالدرجة (الممتازة)، ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، متمنيا له النجاح والتوفيق.



وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ان مشروع مبنى مستشفى الفروانية الجديد المتكامل سيتم تسلمه مبدئيا أكتوبر المقبل وسيدخل الخدمة في بداية السنة المقبلة ليقدم رعاية طبية لمحافظة الفروانية التي يبلغ عدد سكانها 1.180 مليون شخص.



وأوضح، بعد جولة تفقدية على المستشفى الذي عقد بها الاجتماع، أن سعته السريرية تبلغ أكثر من 950 سريرا ويحتوي على 31 غرفة عمليات و156 عيادة أسنان تخصصية.



وعلمت «الأنباء» ان المستشفى يوفر 1560 وظيفة للمواطنين.



وطمأن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الجميع بأن الكويت على بعد خطوات من العودة للحياة الطبيعية التي تتطلب منا زيادة أعداد المطعمين والتقيد بالإرشادات الصحية، مجددا التأكيد على انخفاض في أعداد الإصابات، وأن نسبة التطعيم وصلت إلى 70% لمطعمين بجرعتين، مضيفا أنها نسبة «جيدة جدا على مستوى العالم وفق التطعيمات المعترف بها».



وقال سموه إننا عندما نتواجد في أي مستشفى أو صرح طبي يجب علينا تأكيد وتجديد كلمات الشكر والتقدير والثناء لجميع الفرق والكوادر الطبية التي واجهت بكل قوة وتضحية فيروس كورونا الذي أربك العالم، ورغم ذلك وجدنا ولله الحمد أن منظومتنا الصحية متماسكة وواصلت تقديم الخدمات المطلوبة منها لمواجهة الوباء.



وأضاف ان تكريم ومكافأة منظومتنا الصحية لن يكون بتقديم المكافآت المالية فقط، بل يجب أن يتم التوثيق للتاريخ، وهذه مسؤولية وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.



وطالب سموه بإعداد برنامج توثيقي يسجل عمل وتضحيات منظومتنا الصحية وكوادرنا الطبية والمساندة والفنية والإدارية ووضع أسماء شهدائنا في هذه الأزمة الصحية والكادر الطبي في مستشفى جابر الأحمد حتى يخلد فعلهم في التاريخ.



ولفت إلى أنه «بعد افتتاح مستشفى الشيخ جابر الأحمد بسعة سريرية نحو 1200 سرير والمدينة الطبية في الجهراء التي دخلت الخدمة منذ شهرين بسعة سريرية 1234 سريرا فمن المؤكد أن القطاع الصحي يشهد تحديثا كبيرا على مستوى المنشآت الصحية والطبية».



‏وأشاد سمو رئيس الوزراء بجهود العاملين في متابعة وتنفيذ هذا الصروح الطبية الكبيرة، قائلا ان «هذه المنشآت ستكمل في عمل متكامل المنظومة الصحية وكل الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل وزارة الصحة.



وذكر أن «هذه المنشآت الطبية تساعد على خلق بيئة عمل مريحة للكادر الطبي في بلد يستثمر بأبنائه وبناتها بالدراسة والتحصيل العلمي ليصبحوا أطباء وخدمة مساندة وتمريض».

تعيين أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم

اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين أعضاء لمجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم، لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم:-

1 ـ الأستاذة الدكتورة/ موضي عبدالعزيز إبراهيم الحمود

2 ـ الأستاذ الدكتور/ علي فيصل منوخ المطيري

3 ـ الأستاذ الدكتور/ فواز شخير دبيان العنزي

4 ـ الدكتور/ عادل عبدالله ناصر الحسينان

5 ـ الدكتور/ مشاري عبدالعزيز علي الناهض

6 ـ الدكتورة/ خولة بدر حسين الجناعي

7 ـ الدكتورة/ ديمه ناصر الوقيان

8 ـ الدكتور/ أحمد عبدالحميد السيد هاشم الحنيان

9 ـ الدكتور/ عبدالحميد علي غلوم حسين



وفيمايلي نص بيان مجلس الوزراء



هذا، وعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح أمس في مقر مشروع توسعة مستشفى الفروانية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الصحة ووزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ د. باسل الصباح بما يلي:



في ضوء اهتمام وحرص مجلس الوزراء على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ووضعها بموقع التنفيذ بما يتناسب مع متطلبات البلاد المستقبلية، وعلى هامش الزيارة التفقدية التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لموقع مشروع مستشفى الفروانية الجديد، وتنفيذا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وتقديرا للفرق الطبية التي عملت خلال انتشار فيروس كورونا والفرق الطبية والتمريضية والفنية والإدارية التي واصلت عملها في رعاية المرضى والتي لا يمكن أن يكتفي بمكافآتهم ماليا فقط، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف كل من وزير الصحة ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، بإعداد برنامج وثائقي يبين ويوثق دور الجيش الأبيض وتضحيات الشهداء والضحايا منهم حتى يحفظ التاريخ بطولاتهم، كما قرر المجلس وضع أسمائهم في أحد الأماكن البارزة في مستشفى جابر الأحمد، وذلك تكريما لدورهم الكبير وجهودهم المقدرة وليتذكر الأجيال القادمة كل التضحيات التي قدموها للحفاظ على المنظومة الصحية في الكويت وسلامة المواطنين والمقيمين.



وبهذا الصدد، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، ووكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا، والوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع بالتكليف م. إبراهيم النهام حول آخر تطورات سير العمل ونسب انجاز مراحل هذا المشروع الحيوي.



وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي تبذلها وزارة الصحة لتنفيذ خطة الوزارة ومشاريعها للارتقاء بالخدمات الصحية وتطويرها بما يحافظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.



ثم اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح حول حملة التطعيم الوطنية ضد (كوفيد- 19)، تضمن شرحا لمراحل التطعيم التي شهدتها البلاد والتي بدأت بكميات محدودة من الطعوم تم فيها تطعيم فئات محددة ذات أولوية، ثم تم التوسع في الأولويات، والتوسع في إعطاء الطعوم لقاعدة أوسع من الناس، لتصل إلى قاعدة عريضة في أماكن وظروف يصعب الوصول إليها، وقد بلغت نسبة المطعمين من المواطنين والمقيمين 79% لمن تلقى جرعة واحدة ونسبة 71% لمن تلقى جرعتين من اللقاح حسب فئات العمر من (12) سنة إلى ما فوق 60 سنة، كما أحاط المجلس علما بالتحديات والمعوقات التي واجهت حملة التطعيم والتي تم التغلب عليها جميعا، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها للتدقيق على شهادات التطعيم الصادرة من الخارج والتي بلغ عددها 345.603 شهادة تمت مراجعتها من خلال الفريق المختص.



وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود الدؤوبة التي بذلتها وزارة الصحة في سبيل السيطرة على الجائحة في الكويت، وتنفيذ حملة التطعيم لحماية الصحة العامة والعودة الآمنة للحياة الطبيعية، كما عبر عن بالغ شكره وتقديره للتعاون الإيجابي الذي أبداه المواطنون والمقيمون في الإقبال على تلقي اللقاح والذي ساهم بشكل كبير في استقرار الوضع الصحي في البلاد بعد فضل الله تعالى.



وفي نطاق استكمال تنفيذ خارطة الطريق المقترحة لسرعة تنفيذ ومتابعة بعض المشروعات، ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن المشاريع الصحية الإنشائية التابعة لوزارة الصحة، أحيط المجلس علما بالعرض المرئي المقدم من وزارة الصحة وبإفادة وزارة الأشغال العامة بشأن مراحل تنفيذ المشاريع، والوضع الحالي لكل مشروع على حدة، والتحديات التي تواجه كل منها، وقرر المجلس تكليف وزارة الصحة بسرعة التنسيق مع كل من (وزارة المالية، وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، الجهات التي تراها مناسبة) لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتذليل كل المعوقات التي تواجه المشاريع الصحية الإنشائية، واتخاذ كل ما من شأنه تعزيز كوادرها بالطواقم الفنية والهندسية اللازمة لتسريع وتيرة الإنجاز والتشغيل لتلك المشاريع وفق الجدول الزمني المعتمد لكل منها، وذلك بما يساهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية بالكويت وزيادة السعة السريرية بالمستشفيات ويلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية في البلاد.



ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن تجميل مدينة الكويت، وقرر المجلس تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع (الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والجهات التي تراها مناسبة) لاستكمال الأعمال المتعلقة بتجميل مدينة الكويت وإبراز معالمها الحضارية، والاستعانة بمن تراه مناسبا من أصحاب الخبرات والمبادرات والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام والقطاع الخاص بهذا الخصوص، وموافاة مجلس الوزراء بالتصورات المناسبة في هذا الشأن وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.



كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن مبادرة التشجير مع بدء الموسم الزراعي، وأحيط المجلس علما بإفادة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة وبالمبادرات المقدمة لها حول أعمال التشجير في مختلف مناطق الكويت، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة بدراسة تلك المبادرات بهدف دعم التوسع في نطاق التشجير والمساحات الخضراء بالكويت وإضفاء الجوانب الجمالية للبلاد، والتنسيق مع من تراه من الجهات الحكومية ذات الصلة وأصحاب المبادرات والقطاع الخاص في هذا الشأن، وموافاة مجلس الوزراء بالتصورات المناسبة وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.



ثم تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن تشجير الجزر البحرية، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لإعداد التصورات المناسبة حول سبل تشجير الجزر البحرية بالكويت، بما يحقق إبراز الجانب الجمالي لتلك الجزر، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.



كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن المشاريع الاسكانية، وأحيط المجلس علما بالعرض المرئي المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن مشاريع المدن الإسكانية التالية(مدينة المطلاع، مدينة جنوب سعد العبدالله، مدينة جنوب صباح الأحمد) ونسب الإنجاز الخاصة بها والمعوقات التي تواجه كل منها.

وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بسرعة التنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية والرقابية لاتخاذ كل ما من شأنه تذليل المعوقات التي تواجه المشاريع الإسكانية المشار إليها في البند أولا من هذا القرار، ووضع التصورات وإيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها دعم جهود المؤسسة الرامية إلى تسريع وتيرة العمل والإنجاز لمشاريعها الإسكانية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.