أعلنت شركة عسل معجزة الشفاء عن وصول طرود نحل جديدة بحاله ممتازة إلى الكويت، في إطار الاستعداد السنوي من الشركة لإنتاج عسل النحل الكويتي، وخاصة عسل السدر الكويتي الذي سيتم قطفه خلال الأسابيع القادمة.

وقال خبير إنتاج العسل وتربية النحل ومدير شركة معجزة الشفاء محمد المجددي أنه تم تجهيز مواقع المناحل في المزارع والبيوت بمنطقتي العبدلي والوفرة بالقرب من أشجار السدر وفي حدائق منزلية بمناطق داخلية في الكويت كعادة كل عام مع بداية موسم زهور أشجار السدر.

وأضاف: تمتاز شركة معجزة الشفاء بأنها تستورد أكبر كميات من النحل إلى الكويت سنويا، حيث تعتبر هي المصدر الرئيسي لإنتاج عسل السدر الكويتي.

وأردف: يرجع اهتمام الشركة بإنتاج عسل السدر لأنه النوع المرغوب لدى المواطن الكويتي وأنه منتج وطني من نفس الظروف البيئية لمعيشتهم