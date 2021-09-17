

تنظم جمعية إحياء التراث الإسلامي محاضرة «كن داعيا في مدرستك» لفضيلة الشيخ ضاري الجبلي مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن سلسلة دروس ثقافية بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد.



كذلك سيقام يوم الخميس المقبل 23 الجاري درس بعنوان «أبناؤنا أمانة» لفضيلة الشيخ وليد اليعقوب، وفي آخر أسبوع من الشهر الجاري والذي يوافق يوم الخميس 30 الجاري فسيكون الدرس بعنوان «يا غلام احفظ الله يحفظك» لفضيلة الشيخ د.نواف السريحي.



وستكون جميع هذه الدروس كل يوم خميس في تمام الساعة 8:30 مساء على حساب برنامج الانستغرام للجنة الدعوة والإرشاد بمنطقة الجهراء torathjahraa @.



وقد أطلقت الجمعية منذ بداية الشهر مبادرة تعليمية إرشادية موجهة للطلبة بالدرجة الأولى، وكذلك للمدرسين والعاملين في قطاع التعليم تحت شعار «عالم ومتعلم»، تضمنت سلسلة من الدروس الأسبوعية على مدى الشهر الجاري لتختتم بذلك نشاطها الثقافي الدعوي الصيفي.