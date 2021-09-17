طالب رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد العتيبي بضرورة التنسيق بين جامعة الكويت ووزارة الصحة لعودة الدراسة التقليدية «حضوريا».



وقال العتيبي في تصريح صحافي بشأن ما أثير من مخاوف حول عودة الطلبة بجامعة الكويت دون اتخاذ الإجراءات والاشتراطات الصحية ان ذلك أمر لابد وأن يأخذ بعين الاعتبار من قياديي الجامعة ومسؤولي وزارة الصحة، مشددا على أن صحة الطلبة والأساتذة وجميع منتسبي الجامعة لابد ان توضع في المقام الأول.



وشدد على أن أي تهاون في تطبيق الاشتراطات ستكون له تبعات خطيرة على جميع أفراد المجتمع وليس منتسبي الجامعة فقط، مشيرا إلى أن مسؤولي الجامعة على دراية ووعي كاف بأهمية تطبيق جميع الاحترازات الصحية التي من شأنها منع انتشار للفيروس داخل الجامعة، مشيدا بخطط وإجراءات الجامعة في إجراء اختبارات القدرات الأكاديمية ورقيا أثناء تزايد أعداد المصابين دون حدوث أي إصابة بالجامعة وهو الأمر الجيد الذي يحسب للإدارة الجامعية.



ودعا جميع منتسبي الجامعة إلى تنفيذ الإجراءات التي تطلبها وزارة الصحة وتطبقها الإدارة الجامعية، مؤكدا على ضرورة العودة للدراسة التقليدية في كليات الجامعة حفاظا على جودة التعليم وتخريج كوادر بشرية حاصلة على تعليم وتدريب جيد وسليم.