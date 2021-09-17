إغلاق مخرج المطار الفرعي والمتجهون إلى المطار عليهم استخدام طريق 50 الرئيسي



عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر ان الهيئة العامة للطرق والنقل البري وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بتحويل السير للقادمين من الدائري السادس باتجاه طريق 50 مع افتتاح الطريق الفرعي L27 المستحدث لمشروع الطريق الدائري 6.5 باتجاه منطقة صبحان وذلك فجر الجمعة 17 سبتمبر الجاري لاستكمال أعمال الطريق 6.5 السريع.



وأضافت المصادر انه سيتم إغلاق مخرج المطار الفرعي، مشيرة إلى ان على مرتادي الطريق المتجهين إلى مطار الكويت الدولي استخدام طريق 50 الرئيسي للوصول إلى المطار.