أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف الخميس أهمية دعم الجهود الدولية والإقليمية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون في اليمن.



وذكرت أمانة مجلس التعاون في بيان صحافي، ان ذلك جاء خلال استقبال الحجرف للمبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ بالأمانة العامة في (الرياض).



واستعرض الحجرف وغروندبرغ تطورات الأوضاع في اليمن وتعنت الحوثيين في التجاوب مع جهود المجتمع الدولي والمبادرة السعودية للسلام الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي ممارسة أقصى الضغط على جماعة الحوثي لوقف القتال وللانخراط في المسار السياسي والذي يمثل الحل الوحيد للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.



وعبر الحجرف عن الأمنيات للمبعوث الأممي بكل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، معربا عن أمله في مواصلة الجهود لإيجاد حل ينهي الأزمة اليمنية ويحقق مصالح الشعب اليمني ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا دعم مجلس التعاون لجهود المبعوث الأممي وتقديم كل ما من شأنه إنجاح مهمته.