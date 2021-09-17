عادل الشنان

اصدر نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التنفيذ بالوكالة م. راشد العنزي قرار الاستلام الابتدائي الجزئي لاعمال إنشاء وإنجاز المركز الصحي نموذج (2) في مشروع الوفرة الاسكاني.



وقال العنزي في القرار ان لجنة الاستلام الابتدائي الجزئي ستكون برئاسة مدير إدارة مشاريع المنطقة الاولى وعضوية ومدير إدارة التصميم ومدير إدارة ضبط الجودة ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ومراقب أعمال الكهرباء والميكانيكية و المهندس المقيم للمشروع ومندوب عن وزارة الصحة و المهندس محمد مرزوق الملحم مقرراً.



وقال ان اللجنة تدعى للاجتماع بغرفة الاجتماعات بمكتب المهندس المقيم بموقع العقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين

الموافق 2021/09/20 وذلك للقيام بالمعاينة الموقعية للأعمال المشار إليها بغرض الاستلام الابتدائي " الجزئي " للأعمال المذكورة وترفع اللجنة توصياتها اليه ليرفعها للاعتماد و يخطر المتعهد كتابيا بموعد خروج اللجنة للمعاينة.



واشار الى ان للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من العاملين بالمؤسسة لإتمام أعمالها مع وجوب التوقيع على محضر المعاينة من الأعضاء بعد المعاينة مباشرة وعلى إدارة الخدمات ( قسم الخدمات المساندة ) تسهيل مهمة انتقال اللجنة إلى موقع المشروع.