بشرى شعبان

كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون ان قطاع الرعاية الاجتماعية ممثلا في ادارة المسنين أعد برنامجا خاصا لتنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين في فرق الخدمة المتنقلة المنزلية لكبار السن استعدادا لإعادة العمل بهذه الخدمة فور صدور القرار من مجلس الوزراء.

وذكر المصدر أنه تم ايقاف العمل بهذه الخدمة منذ بداية انتشار جائحة كورونا، الأمر الذي استدعى إجراء هذه الدورات لإعادة تأهيل الفرق استعداداً لانطلاق العمل فور صدور القرار.

وأكد المصدر على التعاون مع الجمعيات التعاونية في دعم الفرق المتنقلة لخدمة كبار السن كل في منطقتها.

واشار المصدر إلى ان الفرق بكامل الجهوزية من ناحية التزام اعضائها سواء من أطباء أو اخصائيين.