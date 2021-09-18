ثامر السليم

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت، أن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة تقدم إلى عميد كلية الدراسات العليا بطلب لزيادة عدد المقاعد في الكلية للعام الجامعي 2021-2022.

وأشارت المصادر إلى الإقبال المتزايد من قبل خريجي جامعة الكويت على التسجيل في برامج الدراسات العليا بالكلية، داعية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ومخاطبة جهات الاختصاص للموافقة على الطلب لتوفير مقاعد للدراسة بالكلية للطلبة الراغبين في استكمال دراساتهم العليا وبما يتفق مع رؤية الدولة في ضرورة الارتقاء بقطاع التعليم.