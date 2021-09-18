محمد راتب

دعا مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف كل المبادرين والمهتمين بأعمال التشجير والتخضير من الأفراد والفرق التطوعية وجمعيات النفع العام للقاء التشاوري والتنسيقي لبدء حملة التشجير المقترحة للموسم الحالي 2021 - 2022 الثلاثاء المقبل في قاعة المسرح بالمبنى الرئيسي للهيئة في منطقة الرابية وذلك في تمام الساعة الـ 4 عصرا.

وتأتي هذه الدعوة بناء على تكليف مجلس الوزراء للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن التوسع في نطاق التشجير والمساحات الخضراء بالكويت مع بدء الموسم الزراعي واستقطاب المبادرين والمهتمين بالمشاركة مع الهيئة في هذا المجال.