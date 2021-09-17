أقامت الجامعة الأمريكية في الكويت سلسلة من الجولات لتعريف الطلبة الجدد بالحرم الجامعي تمهيدا للترحيب بهم في فصولهم الدراسية اعتبارا من 3 أكتوبر، واستمرت الجولات على مدى اسبوع كامل وذلك لتقسيم الطلبة الذين تجاوز عددهم المئتين (200) التزاما بالاحترازات الصحية.

وكانت الجولة بصحبة أحد موظفي الجامعة، حيث زار الطلاب بعض مرافق الحرم الجامعي بما في ذلك المبنى الذي تم افتتاحه حديثا والذي يضم المسرح واستوديو الوسائط المتعددة والمطعم، بالاضافة إلى الفصول الدراسية، وأيضا زيارة مكاتب القبول والتسجيل حينها تحدث الموظفون مع الطلاب حول خدمات أقسامهم ثم قام الطلاب بزيارة مكتبة الجامعة الأمريكية في الكويت ووجههم أمين المكتبة من خلال المرفق.

كما تم اصطحاب مجموعات الطلبة لمشاهدة مباني كلية الفنون الحرة والعلوم الاجتماعية التي تضم المزيد من الفصول الدراسية والمختبرات، بالإضافة إلى كافتيريا الجامعة وقاعة المحاضرات، واختتمت الجولة بزيارة المرافق الترفيهية بالجامعة من خلال زيارة مبنى مركز الطلبة للتعرف على الصالات الرياضية في الحرم الجامعي واستراحة الطلبة.

من المقرر أن تستهل الجامعة الأمريكية في الكويت الفصل الاول في 26 سبتمبر، حيث سيبدأ الطلاب بالدراسة عن بعد ثم ينتقلون إلى الدراسة في الحرم الجامعي خلال أكتوبر.