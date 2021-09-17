أسامة دياب



أعلنت السفارة البريطانية في الكويت أنه اعتبارا من الساعة 4 من صباح يوم الاثنين 4 أكتوبر سيسمح بدخول المسافرين المطعمين بالكامل بجرعتين من Pfizer-BioNTech أو Oxford-AstraZeneca أو Moderna أو جرعة واحدة من Johnson and Johnson وقد مضى 14 يوما على الأقل منذ إتمام التطعيم قبل السفر من برنامج تطعيم معتمد.

وقالت السفارة إن برامج التطعيم المعتمدة حاليا تشمل (المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، وأستراليا، وأنتيغوا، وبربودا، وبربادوس، والبحرين، وبروناي، وكندا، ودومينيكا، و«إسرائيل»، واليابان، والكويت، وماليزيا، ونيوزيلندا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايوان).

وبينت أن الخلط بين لقاحين من لقاحات (Oxford / AstraZeneca ، Pfizer BioNTech ، Moderna) في هذه القائمة معترف به أيضا.

وقالت انه يجب على المسافرين إكمال نموذج تحديد موقع الركاب قبل المغادرة وإجراء اختبار PCR في اليوم الثاني أو قبل الوصول إلى المملكة المتحدة.



ولن تحتاج إلى إجراء الحجر الصحي في المملكة المتحدة ، ولم تعد بحاجة إلى إجراء اختبارات ما قبل المغادرة أو اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل في اليوم الثامن.